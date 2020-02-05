Автоматический граббер/парсер на wordpress новостей по HTML

Приветствую! Есть парсер AftParser, можно допилить его или как-то настроить, чтоб он работал именно так, как нужно мне.

Суть такая:

Есть какой-то новостной сайт, например: https://xakep.ru/

Мне интересна категория: https://xakep.ru/tag/windows/

Мне нужно, чтоб в этой категории в каждой статье вытягивал абсолютно все (тэги, метки и категории), кроме ссылок и даты публикации (картинку тоже). А главное, нужно, чтоб 1 раз в день проверял, на наличие новых новостей.

Сейчас, в плагине AftParser приходится путь на каждую статью руками задавать, а это лишняя работа, а я хочу только указать категорию.

Оплата по факту выполнения задачи.