Автоматический граббер/парсер на wordpress новостей по HTML

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки220 просмотров
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Приветствую! Есть парсер AftParser, можно допилить его или как-то настроить, чтоб он работал именно так, как нужно мне. 

Суть такая:

Есть какой-то новостной сайт, например: https://xakep.ru/

Мне интересна категория: https://xakep.ru/tag/windows/

Мне нужно, чтоб в этой категории в каждой статье вытягивал абсолютно все (тэги, метки и категории), кроме ссылок и даты публикации (картинку тоже). А главное, нужно, чтоб 1 раз в день проверял, на наличие новых новостей. 

Сейчас, в плагине AftParser приходится путь на каждую статью руками задавать, а это лишняя работа, а я хочу только указать категорию.

Оплата по факту выполнения задачи. 

WordPressHTML
4 года назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад