Сделать чат-бота для сайта на MODX

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки203 просмотра
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Есть 1с, нужно, чтобы бот брал оттуда информацию и давал ее текущим клиентам.

Клиент зашел на сайт, ввел номер заявки и ему выдался перечень вопросов, на которые он хочет получить ответы, далее клиент нажимает готовые уже вопросы, чат бот выгружает из 1с информацию и дает клиенту заранее заготовленные ответы.

сайт уже интегрирован с 1с

MODX
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад