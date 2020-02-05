Сделать чат-бота для сайта на MODX

Есть 1с, нужно, чтобы бот брал оттуда информацию и давал ее текущим клиентам.

Клиент зашел на сайт, ввел номер заявки и ему выдался перечень вопросов, на которые он хочет получить ответы, далее клиент нажимает готовые уже вопросы, чат бот выгружает из 1с информацию и дает клиенту заранее заготовленные ответы.

сайт уже интегрирован с 1с