Ускорить сайт на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Нужно ускорить сайт http://roofmarket.by/ он очень медленный, особенно на мобильных устройствах. 

Сайт сделан на при помощи Page Builder

4 года назад
pavltr
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад