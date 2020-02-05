Нужно доработать сайт, внести изменения, и научить как им пользоваться

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на котором нужно внести изменения на главной странице, удалить текст, настроить сайт для заявок, научить как пользоваться сайтом.

4 года назад
guest_15808867757146
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт подгрузки данных с инстаграм для Wordpress

    Хотим запустить сайт по рейтингу инстаграм аккаунтов, необходима возможность выгрузки некоторых данных и постов по типу - [url=https://clck.ru/M7G6e]https://clck.ru/M7G6e[/url] Сайт будет работать на CMS Wordpress.  Принцип работы таков: 1. Мы создаем пост и указываем в произвольном поле логин аккаунта ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Выгрузка XML каталога на сайт

    выгрузка XML каталога на сайт Необходимо выгрузить XML Электронный каталог с сайта «Проект 111» ([url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fgifts.ru%2F]gifts.ru[/url])Инструкции есть [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fgifts.ru%2Ftxt%2F1898604]https://gifts.ru/txt/1898604 [/url]Интересует цена и срок?

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить интеграцию с платёжкой в магазине на Drupal Commerce

    Код на php. Можно сделать через базу данных, без взаимодествия с друпалом. Всё очень просто - нужен будет только один запрос на сумму заказа и изменение статуса заказа после оплаты.

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать скрипт импорта товаров 1С Битрикс

    На нашем сайте был реализован новый каталог по адресу [url=https://tesk.pro/production-new/]https://tesk.pro/production-new/[/url], укаталога есть категория и товары. Суть написать скрипт, с целью добавить програмно порядка 15 000товаров вместе с категориями, их порядка 1200. В каком все это виде. На данный момент ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка синхронизации сайта по API

    требуется настроить синхронизацию сайта поставщика с нашим сайтом на базе wordpress + woocommerce.  API реализовано по технологии RESTful API. Запросы отправляются методом GET, сервер выдает ответ в формате json

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Улучшить скорость сайта по Google Speed

    Нужно улучшить скорость загрузки мобильного адаптива сайта по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights Сейчас у меня 28 баллов у мобильного отображения сайта. Картинки оптимизировал с помощью сервиса TinyPng. Нужно что-то еще проделать, чтобы улучшилась скорость. Сайт-лендинг на HTML. Ссылку скину в ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Yii2 фреймворк - вынести страницу логина на отдельный урл

    Есть мини веб сервис, написанный на yii2, и его страница логина висит прямо на главной, что не очень хорошо. Нужно вынести ее на отдельный урл, который будет задаваться в конфиге, добавить к нему basic authentication, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • API remonline + wordpress

    CRM Remonline связать с сайтом на Wordpress API [url=https://remonline.ru/docs/api/]https://remonline.ru/docs/api/ [/url]На сайте есть строка поиска которая является полем КЛИЕНТА в Ремонлайне при вбивании информации в эту строку, если в базе находится информация о клиенте, выводится информация о его предыдущих ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад