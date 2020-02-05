Написать скрипт импорта товаров 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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На нашем сайте был реализован новый каталог по адресу https://tesk.pro/production-new/, укаталога есть категория и товары.

Суть написать скрипт, с целью добавить програмно порядка 15 000товаров вместе с категориями, их порядка 1200.

В каком все это виде.

На данный момент есть каталог в excel файле состолбиками id, категорияи вторая таблица с товарами id_category, товар.

Система 1CBitrix

4 года назад
theneo
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад