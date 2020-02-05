Написать скрипт импорта товаров 1С Битрикс

Хотим запустить сайт по рейтингу инстаграм аккаунтов, необходима возможность выгрузки некоторых данных и постов по типу - [url=https://clck.ru/M7G6e]https://clck.ru/M7G6e[/url] Сайт будет работать на CMS Wordpress. Принцип работы таков: 1. Мы создаем пост и указываем в произвольном поле логин аккаунта ...
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На нашем сайте был реализован новый каталог по адресу https://tesk.pro/production-new/, укаталога есть категория и товары.
Суть написать скрипт, с целью добавить програмно порядка 15 000товаров вместе с категориями, их порядка 1200.
В каком все это виде.
На данный момент есть каталог в excel файле состолбиками id, категорияи вторая таблица с товарами id_category, товар.
Система 1CBitrix
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