PHP Список SOCKS5 рабочих прокси

Модуль афиша для сайта на CMS DLE 13.x Нужно спарсить с сайта https://brod.kz/ следующие страницы: 1. https://brod.kz/afisha/Almaty/cinemas/ кинотеатры каждого города на сегодня 2. https://brod.kz/afisha/tomorrow/Almaty/cinemas/ кинотеатры каждого города на завтра 3. https://brod.kz/afisha/Almaty/cinemas/cinema-towers-3d/ все кинотеатры каждого города Что нужно: 1. Для полученной информации из ...