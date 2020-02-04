Доработка админки на OpenCart

Сайт на CMS OpenCart.

Автосалон Crystal-motors.ru имеет поддомены. В админке в разделе СИСТЕМА/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ для пользователей есть "группы пользователей". Мы создали группы пользователей, для каждого города (поддомена) своя группа пользователей. Нужно сделать так чтобы например пользователь который входит в группу пользователей города ОМСК (поддомена) ему были доступны товары (машины) только этого города. И так к каждой группе пользователя.

Под доступны имеется ввиду просмотр/добавление/изменение.