Доработка админки на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Сайт на CMS OpenCart.

Автосалон Crystal-motors.ru имеет поддомены. В админке в разделе СИСТЕМА/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ для пользователей есть "группы пользователей". Мы создали группы пользователей, для каждого города (поддомена) своя группа пользователей. Нужно сделать так  чтобы например пользователь который входит в группу пользователей города ОМСК (поддомена) ему были доступны товары (машины) только этого города. И так к каждой группе пользователя.

Под доступны имеется ввиду просмотр/добавление/изменение.

OpenCart
4 года назад
grom0888
Громов 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад