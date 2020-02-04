Сделать на сайте кнопку на скачивание картинок из галереи

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок186 просмотров
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Сайт на WP, надо сделать в галерее картинок кнопку на скачивание каждой картинки. Красным покано место для это кнопки в десктопной и мобильной версиях. Для самой кнопки подойдет просто иконка закрузки.

4 года назад
nickmakeev
Николай 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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