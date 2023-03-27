Заказать новости для сайта

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Наполнение сайта актуальными новостями – это не просто стандартный элемент веб-ресурса, это возможность поддерживать интерес аудитории, укреплять позиции в поисковых системах и создавать уникальное пространство для взаимодействия с посетителями. Новости – это своего рода мост между сайтом и его посетителями, обновляющий и дополняющий контент, делающий ресурс живым и актуальным.

Зачем писать новости для сайта?

  • Привлечение внимания

    Публикация новостей позволяет привлечь внимание посетителей, удержать их внимание и стимулировать к возвращению на сайт для получения свежей информации.

  • Улучшение SEO

    Регулярное обновление контента, включая новости, помогает улучшить позиции сайта в поисковых системах благодаря актуальным запросам и ключевым словам.

  • Установление авторитетности

    Публикация качественных новостей способствует установлению репутации эксперта в своей области, что повышает доверие к сайту и его информации.

  • Привлечение трафика

    Актуальные новости стимулируют пользователей к распространению информации через социальные сети, что способствует привлечению нового трафика на сайт.

  • Взаимодействие с аудиторией

    Новости предоставляют возможность взаимодействия с посетителями, позволяют им комментировать, обсуждать и делиться мнениями на сайте.

Написание новостей для сайта – это не только способ информирования, но и стратегически важный элемент для привлечения аудитории, повышения репутации и улучшения позиций в поисковых системах. Регулярное обновление контента новостями помогает поддерживать интерес посетителей, делает сайт более привлекательным и актуальным. Это одна из ключевых стратегий для развития сайта и его взаимодействия с аудиторией.

  • Написать плагин под wordpress

    $60

    Необходимо автоматизировать отправку новостей с Телеграм-каналов и RSS новостей на собственный WP сайт. Требования к решению задачи: 1. Использовать различные каналы Телеграм и RSS для автоматической отправки новостей на WP сайте. 2. ...

    WordPressНовости для сайта
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Добавить новости на сайт

    Требуются грамотные рерайтеры для написания обзорных новостей об интернет-магазинах. Оплата 1000 символов б/п - 40 руб. Из требований: грамотный русский язык, умение работать в Word и писать уникальные тексты (95% по text). Ограничений по ...

    Новости для сайта
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Наполнить текстом сайт-обзорщик

    Необходимо заполнить новостями-обзорами сайт. Оплата 40 руб/1000 символов без пробелов. Из требований: грамотный русский язык, умение работать в word, уникальность рерайта 95+ по бирже text . ru

    Новости для сайта
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • DLE сайт. Сделать вывод трейлера в краткой новости

    Необходимо сделать корректный вывод трейлера в краткой новости на сайте под управлением DLE (Datalife Engine). В полной новости все работает как надо. При нажатии "Смотреть трейлер" открывается модальное окно с плеером. При добавлении этого же ...

    Новости для сайта
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Разработка сайта

    Необходимо разработать сайт компании, работающей в сегменте B2B в области систем бизнес-аналитики: - о компании / о команде - отдельный раздел по программному продукту - раздел по услугам - новости - проекты Сайт должен быть разработан с применением наиболее удобной для ...

    Новости для сайтаTilda
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Редактура новости

    Осуществить литературное редактирование новости №2 из списка [url=https://docs.google.com/document/d/1LEPO8tj89LGElXQtLKwCnp_lqoS-5xNr_0iZAf9k1b4/edit#]новостей для сайта[/url]. Требуется исправление лексических, морфологических, синтаксических, стилистических ошибок, при необходимости может осуществляться не только исправление отдельных ошибок, но и переделка фрагментов текста, перестройка предложений, удаление излишних повторов, ликвидация ...

    Новости для сайта
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Литературная правка-обработка новостей для сайта

    Осуществить литературное редактирование [url=https://docs.google.com/document/d/1LEPO8tj89LGElXQtLKwCnp_lqoS-5xNr_0iZAf9k1b4/edit#]новостей для сайта[/url] (сейчас их 5, всего будет 12). Требуется исправление лексических, морфологических, синтаксических, стилистических ошибок, при необходимости может осуществляться не только исправление отдельных ошибок, но и переделка фрагментов текста, перестройка предложений, удаление излишних повторов, ...

    Новости для сайта
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Нужно доработать плагин WordPress

    Имеется плагин RSS Autopilot для парсера новостей на сайт (описание - https://rss-autopilot.codetiburon.com). При использовании на сайте версии PHP 7.3 и выше - один из функционалов плагина перестает работать, а именно Remove Links (хотя галочка в чекбоксе стоит). После этого, если ...

    PHPWordPressНовости для сайтаСайт на PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Скрипт - Python, постинг новостей на мой сайт

    Скрипт берет из папки новости, которые находятся в текстовом файле, заходить на форму добавления новости на сайте и в нужные поля вставляет нужную информацию из текстового файла. Желательно, чтоб скрипт сканировать папку на новые текстовые файлы ...

    PythonНовости для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Нужен скрипт на Python, который будет добавлять новости на сайт

    Скрипт должен проверять папку на новые текстовые файлы и если в папке появляется новый файл то скрипт берет из файла информацию и добавляет эту информацию на сайт по заданному шаблону. Сайт на движке DLE.

    PythonНовости для сайта
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Добавлять статьи на сайт Wordpress

    Писать статьи, подборки, переводы, новости на сайт Wordpress, побирать картинки или рисовать через ai(текстом запрашивать у нее чтобы нарисовала) контент сайта на Английском.  можно договориться об оплате за статью.

    WordPressНовости для сайта
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Увеличить колличество подписчиков в Гугл новости

    Нужно увеличить колличество подписчиков в Гугл новости для сайта https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOSTwAsw8a7XAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDkk8ALMPGu1wMwqaH-Bw?ceid=RU:ru&amp;oc=3  Просьба указывать стоимость одного подписчика.

    Новости для сайта
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Логотип и баннеры для онлайн игры

    Сделать по 2-3 варианта: 1) Шапка для VK в стиле шапки нашего сайта (1920x1080) 2) Логотип для VK в стиле шапки нашего сайта (1024x1024) Сделать 3 стилистически разных варианта основного баннера (конкурс) и в том же стиле сделать ...

    Новости для сайта
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написание статей, обзоров, новостей для сайта на английском.

    Ищем копирайтера с опытом и хорошим знанием английского. Работа заключается в [b]написании и самостоятельном размещении [/b]на нашем сайте[b] [/b]статей, обзоров, и новостей на английском языке. Размещение через веб интерфейс. Главное требование - высокий уровень английского. Тематика текстов: Филателия, Коллекционирование. ...

    Написание статейНовости для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Написать новости для сайта

    Добрый день,  Требуется написать 10 уникальных новостей для сайта в сфере smm, digital, social media на русском языке. Не более 1000 символов каждая.  Требуется написать 8 обзорных статей по теме smm, digital, social media на русском языке в ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать дизайн сайта по размещению стартапов

    Необходимо разработать дизайн простого сайта для возможности размещения стартапов. Пример дизайна что хотелось бы увидеть и можно взять за основу: https://get-investor.ru/ Нужно нарисовать главную страничку и внутреннюю(типовую). [b]Порядок блоков на главной странице:[/b] 1. header: логотип, меню (О нас, ваши ...

    Дизайн сайтаНовости для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад