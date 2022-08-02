Написание статей, обзоров, новостей для сайта на английском.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки462 просмотра

Ищем копирайтера с опытом и хорошим знанием английского. Работа заключается в написании и самостоятельном размещении на нашем сайте статей, обзоров, и новостей на английском языке. Размещение через веб интерфейс.

Главное требование - высокий уровень английского.

Тематика текстов: Филателия, Коллекционирование.

Оплата за количество слов в статьях. 

График свободный, жестких сроков нет. Текущий запрос приблизительно 15-20 статей по 1000 слов ежемесячно.

Написание статей
3 года назад
oldbid
Олег 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 минут назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
18 часов назад
49 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать SEO описание товара

    Создайте SEO описание товара с использованием ключевых запросов. Объем текста должен составлять до 1000 символов, обеспечивая оптимизацию для поисковых систем и привлекательность для потенциальных покупателей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 4 текста

    Требуется написать 4 текста согласно заданиям, представленным в приложении. Необходимо указать сроки выполнения и стоимость. Если работа будет выполнена качественно, возможны дальнейшие заказы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать несколько вариантов продажных текстов, для сайта.

    Необходимы несколько вариантов продажных текстов для сайта, которые будут привлекать внимание клиентов и побуждать их к действию. Тексты должны быть завлекающими и цепляющими, чтобы стимулировать интерес и побуждать к подаче заявки. Основная задача — создать контент, который будет направлять пользователей к кнопкам действий на сайте.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать статью, чтобы она соответствовала треованиям ТЗ

    $9

    Необходимо доработать статью объемом 10K символов, чтобы она соответствовала требованиям ТЗ. Задача включает исправление текста для снижения общего риска по Тургеневу до приемлемого уровня. Оплата за выполнение составляет 500 рублей. Статья будет предоставлена для работы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отзывы на яндекс

    Требуется написать положительный отзыв о магазине, выделив его преимущества: большой ассортимент товаров, удобное месторасположение с парковкой и остановкой рядом, а также вежливые и опытные менеджеры. Отзыв должен подчеркивать, что не нужно ждать заказ, так как товары есть в наличии.

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Описания к компьютерным корпусам на русском

    Требуется написать 8 уникальных описаний для различных компьютерных корпусов, каждое объемом около 2500 знаков с пробелами. Описания должны быть 100% уникальными и отличаться друг от друга. Необходимы знания тематики, так как некоторые корпуса могут не иметь обзоров в интернете. Описания будут проверяться на достоверность, поэтому важно точно описать внешние характеристики и детали моделей.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью о приложении для изучения китайского языка

    $10

    Требуется написать статью о приложении для изучения китайского языка от лица пользователя. Опишите ежедневное использование, взаимодействие с приложением, его плюсы и отличия от конкурентов. Объем — 1500-2000 знаков, необходимо вставить скриншоты приложения.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать white paper на тему криптовалют, блокчейна, а именно описание

    $100

    Требуется написать white paper на тему криптовалют и блокчейна. Описание должно быть содержательным и информативным, с акцентом на ключевые аспекты технологии и ее применения.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад