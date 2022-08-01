Сделать несколько вариантов продажных текстов, для сайта.

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Закрыт15 заявок531 просмотр

Текста завлекающие, продающие, цепляющие внимание.

- Это то что клиент увидил первым делом попадя на сайт

Цель: чтобы клиент проявил интерес и нажал на кнопку подачи заявки или стал листать ниже и переходить на другие страницы, где также встретит кнопку подать заявку.

3 года назад
guest_1642602219589
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Віра
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мирослава
 
22 года
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10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Арсений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгеній
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тая
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
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14 минут назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Комила
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Козлов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Егор
 
35 лет
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Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
18 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
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3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Єва
 
22 года
3 года в сервисе
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Алла
 
50 лет
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60 отзывов(-1)
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год назад
96 отзывов(-1)
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