Описания к компьютерным корпусам на русском

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Закрыт12 заявок264 просмотра

необходимо сделать 8 описаний различных корпусов. уникальность 100%, тексты должны отличаться друг от друга. пример описания и артикулы моделей для работы скину исполнителю. размер одного ~ 2500 знаков с пробелами. для написания знания тематики необходимы. на некоторые корпуса может не быть обзоров в интернете, поэтому вам нужно будет описать то, что вы видите на фото и в характеристиках. описания буду проверять на их достоверность.

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