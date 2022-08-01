Требуется написать 4 уникальные SEO-статьи на тему интернет-магазина духов. Объем каждой статьи составляет примерно 1 страницу. Также приветствуется возможность вставки изображений без нарушения авторских прав.
Описания к компьютерным корпусам на русском
необходимо сделать 8 описаний различных корпусов. уникальность 100%, тексты должны отличаться друг от друга. пример описания и артикулы моделей для работы скину исполнителю. размер одного ~ 2500 знаков с пробелами. для написания знания тематики необходимы. на некоторые корпуса может не быть обзоров в интернете, поэтому вам нужно будет описать то, что вы видите на фото и в характеристиках. описания буду проверять на их достоверность.
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