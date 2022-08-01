необходимо сделать 8 описаний различных корпусов. уникальность 100%, тексты должны отличаться друг от друга. пример описания и артикулы моделей для работы скину исполнителю. размер одного ~ 2500 знаков с пробелами. для написания знания тематики необходимы. на некоторые корпуса может не быть обзоров в интернете, поэтому вам нужно будет описать то, что вы видите на фото и в характеристиках. описания буду проверять на их достоверность.