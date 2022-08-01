Ищу копирайтера для SAMP проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки195 просмотров

Требуется копирайтер для создания рекламного текста группы в вк. Группа: https://vk.com/gta_roleplays 

Подробности в личных сообщениях 

3 года назад
guest_16593387195958
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mahkamovvlad
19 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Алёна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
18 часов назад
49 отзывов
3 года назад
mahkamovvlad
19 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • 4 статьи на тему интернет магазина духов

    Требуется написать 4 уникальные SEO-статьи на тему интернет-магазина духов. Объем каждой статьи составляет примерно 1 страницу. Также приветствуется возможность вставки изображений без нарушения авторских прав.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить текстом сайт

    Необходимо подготовить текст о работе интернет-магазинов для новостного сайта. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов, требуется уникальность 95% и грамотная русская речь. Умение работать в Word и базовые навыки браузера обязательны.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать заметку о целомудрии

    Требуется написать нескучную заметку на тему целомудрия, подчеркивая его важность для юношей и девушек в современном мире. Работа должна быть выполнена в формате нескольких абзацев и размещена в одном из пабликов Вконтакте. Оплата и условия обсуждаются, необходим профиль Вконтакте.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написати 5 мотиваційних листів для вступу у ВНЗ

    Потрібно створити 5 мотиваційних листів для вступу у вищі навчальні заклади на спеціальності в сферах маркетингу, IT-технологій, будівництва та права. Листи повинні бути структурованими, відображати мотивацію та відповідати вимогам кожної професії.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать пресс-релиз по новой игровой платформе Uviz.io

    $100

    Ищется копирайтер для написания пресс-релиза о запуске новой игровой платформы Uviz.io с функцией видео-чата. Необходимо подготовить материалы для СМИ и тексты для соцсетей. Язык работы - английский. Оплата обсуждается, стоимость пресс-релиза - 100$.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт/рерайт на английском. IT

    Ищется копирайтер для создания англоязычных текстов в сфере IT. Необходимо обеспечить высокое качество копирайта и рерайта. Опыт в написании материалов на английском языке приветствуется.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно по фотографии сделать документ

    $5

    Необходимо создать вордовский документ, основываясь на фотографии предоставленного распорядка дня. Работа включает преобразование изображения в текстовый формат с соблюдением структуры оригинала.

    Копирайтинг78 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен копирайтер/рерайтер

    Ищется копирайтер/рерайтер для написания небольших статей объемом 400-500 символов на различные темы. Оплата за один пост составляет 40 рублей. Требуется качественный и оригинальный контент, соответствующий заданной тематике.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер. Оформление авторского текста для группы в вк.

    $10

    Требуется копирайтер для создания авторского текста, который привлечет потенциальных клиентов в недавно созданной группе ВКонтакте. Необходимо проработать стиль и содержание, чтобы текст был интересным и информативным.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг для сайта про ремонт квартир

    Ищется копирайтер для написания текстов для сайта о ремонте и дизайне квартир. Задачи включают создание полезных статей для блога и SEO-текстов для коммерческих страниц. Укажите цену за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 года назад