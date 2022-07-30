Нужно по фотографии сделать документ

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Есть документ,распорядок дня, по его примеру сделать вордовский документ

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Заявки фрилансеров

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