Ищется копирайтер для написания текстов для сайта о ремонте и дизайне квартир. Задачи включают создание полезных статей для блога и SEO-текстов для коммерческих страниц. Укажите цену за 1000 знаков без пробелов.
Копирайтер. Оформление авторского текста для группы в вк.
Здравствуйте уважаемые исполнители!
Имеется недавно созданная группа в вк, нужно оформить авторский текст для потанцеальных клиентов!
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