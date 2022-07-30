Копирайтер. Оформление авторского текста для группы в вк.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок482 просмотра

Здравствуйте уважаемые исполнители!

Имеется недавно созданная группа в вк, нужно оформить авторский текст для потанцеальных клиентов!

3 года назад
ChizaEkb
Данил 
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