Обучаюсь в "Уральский промышленно-экономический техникум". В данный момент нахожусь на 4 курсе обучения. Обучение по специальности "программирование в компьюте рных системах". Заочное/дистанционное обучение.
В свободное от учебы и работы время, увлекаюсь обучением в сфере IT. Администрирование/программирование.
Навыки работы с PHP, Python, Java, Adobe Photoshop, Cinema 4D, Blender, Android Studio
Есть умение работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объемами информации. Быстро нахожу качественные решения.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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