Требуется написание работ по различным техническим дисциплинам, включая физику, химию, инженерию и ИТ, на немецком языке. Заказ на постоянной основе.
Тексты для постов в Instagram по бьюти тематике
Всем привет! Хотел бы на постоянной основе сотрудничать с копирайтером для написания постов в Инстаграм по бьюти тематике.
- Хорошо если это будут новости из мира красоты и косметики и услуг красоты.
- Очень хорошо если вы так же можете предоставлять качественную картинку соответствующую содержимого текста.
- Отлично, если вы так же сможете писать про то как развиваться мастеру в сфере красоты и привлекать клиентов.
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