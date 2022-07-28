Тексты для постов в Instagram по бьюти тематике

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Закрыт57 заявок953 просмотра

Всем привет! Хотел бы на постоянной основе сотрудничать с копирайтером для написания постов в Инстаграм по бьюти тематике.

  • Хорошо если это будут новости из мира красоты и косметики и услуг красоты.
  • Очень хорошо если вы так же можете предоставлять качественную картинку соответствующую содержимого текста.
  • Отлично, если вы так же сможете писать про то как развиваться мастеру в сфере красоты и привлекать клиентов.
Оплата за пост, а не за кол-во символов, так как длинные текста не надо (до 500 знаков), лучше качественная информация, чем обьем. Мне нужно 2 поста в неделю.
Написание постов
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