Всем привет! Хотел бы на постоянной основе сотрудничать с копирайтером для написания постов в Инстаграм по бьюти тематике.

Хорошо если это будут новости из мира красоты и косметики и услуг красоты.

Очень хорошо если вы так же можете предоставлять качественную картинку соответствующую содержимого текста.

Отлично, если вы так же сможете писать про то как развиваться мастеру в сфере красоты и привлекать клиентов.

Оплата за пост, а не за кол-во символов, так как длинные текста не надо (до 500 знаков), лучше качественная информация, чем обьем. Мне нужно 2 поста в неделю.