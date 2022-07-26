Кадровое агентство ищет креативного копирайтера для написания постов для компании Zara+. Задача включает создание оригинального контента. Работа доступна только для граждан РФ.
Написать работу по технической дисциплине (физика, химия, инженерия..)
Написать работу по технической дисциплине (физика, химия, инженерия, информатика, машиностроение, IТ и прочее) на НЕМЕЦКОМ языке.
На постоянной основе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для разработки контент-плана и написания постов для социальных сетей ресторана. Фото-контент и меню блюд будут предоставлены. Задача включает создание привлекательных текстов для продвижения ресторана в интернете.Копирайтинг40 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать пакет из 12 постов и сторис для студии ногтевого сервиса на месяц. Необходимы 3-5 связанных слайдов в день. Умение работать с Canva и знание процесса выполнения маникюра обязательны. Фото и видео материалы предоставляются.Копирайтинг19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать тексты для публикаций в Instagram, посвященные макияжу и дорогой косметике. Включите информацию о правильном подборе тонального крема, кистях и спонжах. Тексты должны быть привлекательными и информативными для целевой аудитории.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать статьи на английском языке на тему компании по переездам в Торонто для веб-сайта. Ожидается качественный контент, соответствующий тематике и требованиям SEO.Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Создайте информативную и интересную статью о криптовалютном обменнике Crypocto, подчеркивающую его преимущества: низкие комиссии, быстрая автоматизация обмена и возможность вывода на карты украинских банков. Используйте анкорные ссылки органично, с размещением одной из них в первых двух абзацах. Структурируйте текст с подзаголовками и списками, обеспечив уникальность не ниже 90%.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $3
Создание статьи с анкором 'мониторы дел'. Заголовок должен быть релевантен анкору. Статья должна содержать 2-3 подзаголовка, списки и уникальность не ниже 95%. Требуется структурированный текст с точным использованием анкоров.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется написать текст для сайта alta-zavod.kz, включающий разделы о компании, производстве и сервисе. Необходимо создать информативный и привлекательный контент, который точно отражает специфику работы и предложения компании.Копирайтинг27 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить текстовое описание для каталога мебели, который включает информацию о компании и представляемых продуктах. Описание должно быть информативным, ясным и соответствовать стилю каталога. Учтите целевую аудиторию и особенности продукции.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Напишите одностраничный текст, который представит компанию и ее продукцию в каталоге мебели для ванных комнат. Описание должно быть информативным и привлекательным для потенциальных клиентов.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад