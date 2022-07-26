Статья под анкор, на тему материала по ссылке

Необходимо написать статью о нашем обменнике криптовалют Crypocto. Главные критерии - чтобы материал был полезен и интересен для читателя, а ссылка максимально естественно смотрелась в тексте материала. Одна из ссылок должна быть в первых двух абзацах статьи, максимум на втором экране, ссылка не должна сливаться с основным текстом.

Статья должна быть структурирована абзацами и подзаголовками.

Среди плюсов проекта которые можно упомянуть в тексте: низкие комиссии, наличие реферальной программы, обмен в автоматическом режиме происходит не более 5 минут, возможность купить либо вывести криптовалюту на карты украинских банков.

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "онлайн обменник криптовалют" https://crypocto.com/

2) "купить btc" https://crypocto.com/exchange-cashusd-to-btc-2088235957463/

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 90% Advego

- размер 2600

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.