Www.mechta.kz копирайтинг

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Завершен6 заявок596 просмотров

Статья под анкор, на тему материала по ссылке

- Размещение ссылок: первая - в начале статьи (первые 30% текста), вторая (если есть) - в середине статьи (первые 70% текста).

- Не размещать более одной ссылки в абзаце или под одним подзаголовком.

- Должно быть вхождение ключевого слова в Заголовок статьи (можно разбавить)

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "киви телевизор" https://www.mechta.kz/section/televizory/brend-kivi/

2) "https://www.mechta.kz/section/televizory/brend-xiaomi/"     https://www.mechta.kz/section/televizory/brend-xiaomi/

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 95% (Advego)

- рамер 2600

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.

3 года назад
sunra
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Хорошая работа. Рекомендую
Все отлично, мои рекомендации Александру)

Заявки фрилансеров

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