Прозвон холодной базы

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок376 просмотров

Необходимо прозвонить холодную базу (136 контактов). Задать 2 вопроса (занимаются ли спецтехникой и размер автопарка).

C нашей стороны, мы предоставим доступы к IP-телефонии, чтобы звонки для вас были за наш счет

3 года назад
dukanant55
Антон 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Катерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катя
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
25 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Виталий
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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Владислава
 
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3 года в сервисе
Была
3 года назад
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