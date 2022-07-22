Требуется написать отзыв на авито с созданием внутренней переписки, имитирующей настоящую покупку. Оплата составляет 100 рублей за один отзыв. Идеально, если отзыв будет написан девушкой с аккаунтом, украшенным аксессуарами.
Прозвон холодной базы
Необходимо прозвонить холодную базу (136 контактов). Задать 2 вопроса (занимаются ли спецтехникой и размер автопарка).
C нашей стороны, мы предоставим доступы к IP-телефонии, чтобы звонки для вас были за наш счет
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