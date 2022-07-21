Требуется копирайтер для написания текстов объявлений на OLX. Задача включает создание привлекательных и информативных описаний, которые помогут привлечь внимание покупателей. Опыт в написании рекламных текстов приветствуется.
Написать два поста на ФБ
Участки в центре Израиля под инвестиции
800-1000 символов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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