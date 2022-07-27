Требуется написать текст на русском языке объемом 17-20 тыс. символов с использованием ключевых слов на японском языке. Есть подробный план текста. Задание нужно выполнить до завтрашнего обеда. Оплата 450 грн. Возможность дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении.
Тексты про мебель и текстиль
Основной мебельный раздел, матрасы, постельное белье.
Выбранный исполнитель
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