Копирайтинг на музыкальную тематику

Требуется написать продающий текст для лендинга обучающего мероприятия в сфере личностного и духовного роста. Текст должен быть средней длины (около 10 листов А-4) и ориентирован на продажу участия. Предоставьте примеры своих работ в этой области, чтобы продемонстрировать понимание темы и аудитории.