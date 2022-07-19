Копирайтинг на музыкальную тематику

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Закрыт28 заявок530 просмотров

Необходимо писать хорошие статьи на музыкальную тематику в раздел Блог на сайт https://zvuk.com/ .

Ищем ответственного человека, хорошо пишущего и в совершенстве владеющего русским языком

Объем работ будет определяться в соответствии с контент планом

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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