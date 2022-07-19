Нужен маркетолог для работы на рынке США с креативными и психологическими навыками. Основная задача - составление грамотного оффера. Подробности будут обсуждены в личном диалоге.
Копирайт на английском языке
Нужен на проект человек, способный писать на английском языке тексты (ТЗ предоставляется). На 10 дней, 8 часовой рабочий день.
Требования:
- Уровень английского языка Intermediate (B1)
- Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)
- Умение быстро выделять основные тезисы в тексте
- Копирайт\рерайт на английском языке
- Ответственность\аккуратность
В отклике прошу указать ваш уровень английского языка, скорость печати. При наличии портфолио прошу также приложить его.
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