Копирайт на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки700 просмотров

Нужен на проект человек, способный писать на английском языке тексты (ТЗ предоставляется). На 10 дней, 8 часовой рабочий день.

Требования:

  • Уровень английского языка Intermediate (B1)
  • Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)
  • Умение быстро выделять основные тезисы в тексте
  • Копирайт\рерайт на английском языке
  • Ответственность\аккуратность
Основная задача копирайтера писать короткие тексты на английском языке. Тексты должны быть грамотные , объемом 1-3 предложения. Скорость: 16 текстов за 60 минут . Нужно писать тексты для соцсетей: ФБ, ЛД, Инстаграм, Твиттер. Темы и дополнительная информация для написания постов предоставляется.

В отклике прошу указать ваш уровень английского языка, скорость печати. При наличии портфолио прошу также приложить его.

Написание постов
3 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карира
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олена
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Шамиль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іван
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иванов
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Радмила
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярошенко
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Каріна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дар'я
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Виктория
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Алексей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Жюдели
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віталій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Ищу маркетолога для работы на рынок США

    Нужен маркетолог для работы на рынке США с креативными и психологическими навыками. Основная задача - составление грамотного оффера. Подробности будут обсуждены в личном диалоге.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить резюме на английском языке

    Необходимо подготовить резюме для бетонщика и арматурщика на английском языке. Укажите опыт работы, навыки и квалификации, соответствующие профессии. Резюме должно быть четким и профессиональным, подходящим для международного рынка труда.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оставить Отзыв на Яндекс Картах Если у вас "Знаток Города" выше чем 3

    $1

    Требуется написать отзыв на Яндекс Картах для пользователей с уровнем 'Знаток города' выше 3. Оплата производится только после успешного прохождения модерации. Все необходимые инструкции будут предоставлены после подтверждения соответствия требованиям.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написал продающий текст для лендинга

    Требуется написать продающий текст для лендинга обучающего мероприятия в сфере личностного и духовного роста. Текст должен быть средней длины (около 10 листов А-4) и ориентирован на продажу участия. Предоставьте примеры своих работ в этой области, чтобы продемонстрировать понимание темы и аудитории.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание статьи для профильного журнала. Тема: асептическая упаковка

    $150

    Требуется написать статью для профильного журнала на тему асептической упаковки. В статье необходимо осветить работу компании, ее цели, миссию и задачи. Объем составляет 1 журнальный разворот. Сроки выполнения срочные. Оплата - 10.000 руб.

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать подробный положительный отзыв на Яндекс Картах. Мебель

    Требуется написать 10 положительных отзывов на Яндекс Картах по теме мебели. Отзывы должны публиковаться с периодичностью один раз в неделю и быть размещены с разных аккаунтов. Ожидается качественный копирайтинг с акцентом на положительные характеристики продукции.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью https://cleaning-moscow.ru/

    Ищется копирайтер для написания 10 статей для блога клининговой компании. Каждая статья объемом 5-10 тыс. символов. Оплата 300р за 1000 символов. Необходим опыт работы с тематикой. Подробности будут предоставлены в ТЗ.

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт и рерайт статей. Израиль.

    Требуется копирайтер для написания уникальных статей для двух сайтов в Израиле. Тематики: дезинсекция и борьба с вредителями, а также ремонт и все по дому. Ожидается качественное наполнение контентом.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтинг на английском

    Требуется качественный копирайтинг на английском языке. Укажите свои расценки за 1 тыс знаков. Ищем профессионалов с опытом написания текстов на английском.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    3 года назад