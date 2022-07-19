Нужен на проект человек, способный писать на английском языке тексты (ТЗ предоставляется). На 10 дней, 8 часовой рабочий день.

Требования:

Уровень английского языка Intermediate (B1)

Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)

Умение быстро выделять основные тезисы в тексте

Копирайт\рерайт на английском языке

Ответственность\аккуратность

Основная задача копирайтера писать короткие тексты на английском языке. Тексты должны быть грамотные , объемом 1-3 предложения. Скорость: 16 текстов за 60 минут . Нужно писать тексты для соцсетей: ФБ, ЛД, Инстаграм, Твиттер. Темы и дополнительная информация для написания постов предоставляется.

В отклике прошу указать ваш уровень английского языка, скорость печати. При наличии портфолио прошу также приложить его.