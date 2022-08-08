Копирайт и рерайт статей. Израиль.

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Завершен32 заявки916 просмотров

Ищу копирайтера для наполнения двух сайтов в Израиле.

Тематика: 

1) Дезинсекция и борьба с вредителями

2) Ремонт, все по дому

3 года назад
SergeyPokidov
Сергей 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$20
2 дня
Качественно и быстро - рекомендую Валентину от всего сердца!
Прекрасный заказчик и порядочный человек. Рада, что мы работаем вместе :)

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Володимир
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
43 года
9 лет в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Олеся
 
30 лет
6 лет в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Віталій
 
22 года
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Был
3 года назад
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
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день назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
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Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
час назад
49 отзывов
3 года назад
Игнат
 
22 года
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3 года назад
3 года назад
Максим
 
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20 дней назад
71 отзыв
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Алексей
 
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2 часа назад
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Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Ирина
 
53 года
13 лет в сервисе
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7 месяцев назад
264 отзыва
3 года назад
Елена
 
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час назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
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Мария
 
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3 года назад
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Максим
 
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5 дней назад
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Карина
 
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2 месяца назад
3 отзыва
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Кирилл
 
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3 года назад
3 года назад
Вадим
 
43 года
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2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
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Лина
 
42 года
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15 дней назад
30 отзывов
3 года назад
Игорь
 
24 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Антон
 
22 года
4 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Елена
 
28 лет
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4 месяца назад
19 отзывов
3 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
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8 месяцев назад
33 отзыва
3 года назад
Елена
 
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Светлана
 
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Інна
 
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221 отзыв(-1)
3 года назад
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