Статья под анкор, на тему материала по ссылке.

Важно! Писать про бренд, который указан в title продвигаемого урла!

Прошу написать обзор на тему азартных игр. В качестве примера возможен общий обзор или описание игрового автомата с продвигаемой страницы.

- ВАЖНО! Фокус-слово "Вулкан 777" упомянуть 1 раз в Заголовке и несколько раз в тексте (можно склонять)

- Статья должна быть на РУССКОМ языке

- Заголовок не должен быть в виде поискового запроса

- В обзоре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3-4 упоминания названия сайта.

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "Вулкан 777 Оригинал" https://kasino777-vullkan.com/

2) "https://www.0629.com.ua/list/377188" https://www.0629.com.ua/list/377188

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 90% по Advego

- рамер текста: 2600