Требуется создать 3 примера продающего текста для рекламного поста в Telegram для магазина кроссовок. Тексты должны быть привлекательными и эффективными для использования в закупах в других каналах.
Kasino-vavada.co
Статья под анкор, на тему материала по ссылке.
Важно! Писать про бренд, который указан в title продвигаемого урла!
Прошу написать обзор на тему азартных игр. В качестве примера возможен общий обзор или описание игрового автомата с продвигаемой страницы.
- ВАЖНО! Фокус-слово "Вулкан 777" упомянуть 1 раз в Заголовке и несколько раз в тексте (можно склонять)
- Статья должна быть на РУССКОМ языке
- Заголовок не должен быть в виде поискового запроса
- В обзоре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3-4 упоминания названия сайта.
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "Вулкан 777 Оригинал" https://kasino777-vullkan.com/
2) "https://www.0629.com.ua/list/377188" https://www.0629.com.ua/list/377188
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 90% по Advego
- рамер текста: 2600
Выбранный исполнитель
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