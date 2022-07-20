Тексты об акциях, скидках, купонах

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Завершен1 заявка46 просмотров

Несколько текстов о том, за счет чего товары можно купить дешевле: акции, скидки, распродажи, купоны, промокоды.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$80
3 дня
Тексты отличные. Впрочем, как и всегда у Александра. Правки, которые требовались, были сделаны быстро и правильно.
С Андреем всегда приятно работать. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
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