Написать более 100 SEO-статей на английском (на уровне нейтива)

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Закрыт9 заявок345 просмотров

Здравствуйте!У нас компания, которая занимается ремонтом бытовой техники в Лос-Анджелесе,США.Нужно создать контент (статьи) для более, чем 100 страниц сайта. Страницы преимущественно типовые, нужно будет много рерайтить. От вас желательно понимание принципов SEO-копирайтинга.ТЗ есть, а также удобная программа для написания SEO-текстов.В среднем статья 2,5-3,5 тыс слов. Все расскажем и покажем.Что нам крайне важно - это ваше знание английского и скорость работы.Ждем ваше портфолио на англ.

3 года назад
ANNA_SMRN
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Заявки фрилансеров

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