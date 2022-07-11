Требуется копирайтер для написания текстов по внутренней оптимизации сайта. Работа будет основана на четком плане действий, который будет предоставлен. Ожидаются предложения с указанием цены.
Написать более 100 SEO-статей на английском (на уровне нейтива)
Здравствуйте!У нас компания, которая занимается ремонтом бытовой техники в Лос-Анджелесе,США.Нужно создать контент (статьи) для более, чем 100 страниц сайта. Страницы преимущественно типовые, нужно будет много рерайтить. От вас желательно понимание принципов SEO-копирайтинга.ТЗ есть, а также удобная программа для написания SEO-текстов.В среднем статья 2,5-3,5 тыс слов. Все расскажем и покажем.Что нам крайне важно - это ваше знание английского и скорость работы.Ждем ваше портфолио на англ.
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