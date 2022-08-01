Требуется написать тексты описания для категорий, акцентируя внимание на использовании ключевых слов. Основная задача - создание SEO-оптимизированного контента для улучшения видимости в поисковых системах.
Сое статьи на тему строительные материалы
Здравствуйте есть четкие тз, нужно несколько текстов на тему строительных материалов для сео продвижения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг47 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Требуется написать уникальную статью о 11 айфоне бу объемом 2600 символов с размещением анкоров и ссылок. Статья должна содержать 2-3 подзаголовка и списков, ключевые слова и быть структурированной. Рерайт недопустим, уникальность текста не ниже 100%.Завершен3 года назад
Шукається копірайтер для написання статей на сайт про електромобілі з Китаю. Необхідні огляди конкретних моделей, таких як BYD Han, а також статті на околоелектромобільні теми, новини та аналітика ринку. Важливо мати досвід та знання в цій сфері.Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Требуются отзывы для четырех медицинских учреждений. Оплата 50 рублей за каждый отзыв с подтверждением номера телефона. Отзывы должны соответствовать услугам компаний. Можно оставлять с разных аккаунтов. Необходимо предоставить скриншот с оставленным отзывом для оплаты.Копирайтинг43 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать статью объемом около 8000 знаков на тему 'Как открывать домофон с помощью телефона NFC'. Основывайтесь на предоставленном техническом задании. Срок выполнения - 3 дня.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 19 качественных текстов на тему казино, каждый в среднем по 2000 символов. Оплата составляет 5$ за 1000 символов. Необходимо предоставить пробный текст или пример работ. Если текст не устроит, будет выплачено 50% от стоимости. Четкое выполнение требований гарантирует возможность повышения оплаты.Завершен3 года назад
- $3
Створіть статтю на тему 'новини культури', що охоплює різні аспекти, такі як кіно, музика, фестивалі та вистави. Використовуйте ключові слова органічно, включіть анкори в перші абзаци та в кінець статті. Текст має бути унікальним і структурованим, з підзаголовками та списками.Завершен3 года назад
Требуется написать текст для блога, который привлечет внимание читателей. Ожидается качественный копирайтинг, соответствующий тематике и стилю блога.Копирайтинг48 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный здоровому образу жизни. Требуется создание статей, которые будут интересны и полезны читателям. Ожидается качественный контент, отражающий актуальные темы и советы по здоровью.Копирайтинг62 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга, посвященного видео курсу по психологии. Опыт в создании таких текстов обязателен. Укажите стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад