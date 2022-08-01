Сое статьи на тему строительные материалы

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Завершен22 заявки416 просмотров

Здравствуйте есть четкие тз, нужно несколько текстов на тему строительных материалов для сео продвижения 

3 года назад
pisalo
Борис 
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6 дней назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
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день назад
3 года назад
$3
2 дня
Все прекрасно, с первого раза идеально, задача выполнено сверх нормы. Спасибо Лидия большое, обязательно будем сотрудничать дальше!
Борис четко ставит задачу и оперативно дает любые уточнения по ТЗ. Пунктуален в отношении оплаты. Приятно с Вами работать. Благодарю за интересный проект!

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