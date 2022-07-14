11 айфон бу

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок492 просмотра

Нужна полезная информационная статья на тему

- Размещение ссылок: первая - в начале статьи (первые 20% текста), вторая - в середине статьи (первые 50% текста).

Статья под анкор, на тему материала по ссылке

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "11 айфон бу" https://tehnoezh.ua/iphone-11-b-u/

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 100%

- размер текста - 2600 символов

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.

3 года назад
sunra
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Хорошая работа. Стабильный результат. Интересный текст "для людей". Рекомендую
Отличный заказчик, все четко, с понятным ТЗ и своевременной оплатой.

Заявки фрилансеров

Наталья
 
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