Шукається копірайтер для написання статей на сайт про електромобілі з Китаю. Необхідні огляди конкретних моделей, таких як BYD Han, а також статті на околоелектромобільні теми, новини та аналітика ринку. Важливо мати досвід та знання в цій сфері.
11 айфон бу
Нужна полезная информационная статья на тему
- Размещение ссылок: первая - в начале статьи (первые 20% текста), вторая - в середине статьи (первые 50% текста).
Статья под анкор, на тему материала по ссылке
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "11 айфон бу" https://tehnoezh.ua/iphone-11-b-u/
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 100%
- размер текста - 2600 символов
При написании хороших текстов занесем вас в белый список.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Требуются отзывы для четырех медицинских учреждений. Оплата 50 рублей за каждый отзыв с подтверждением номера телефона. Отзывы должны соответствовать услугам компаний. Можно оставлять с разных аккаунтов. Необходимо предоставить скриншот с оставленным отзывом для оплаты.Копирайтинг43 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать статью объемом около 8000 знаков на тему 'Как открывать домофон с помощью телефона NFC'. Основывайтесь на предоставленном техническом задании. Срок выполнения - 3 дня.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 19 качественных текстов на тему казино, каждый в среднем по 2000 символов. Оплата составляет 5$ за 1000 символов. Необходимо предоставить пробный текст или пример работ. Если текст не устроит, будет выплачено 50% от стоимости. Четкое выполнение требований гарантирует возможность повышения оплаты.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $3
Створіть статтю на тему 'новини культури', що охоплює різні аспекти, такі як кіно, музика, фестивалі та вистави. Використовуйте ключові слова органічно, включіть анкори в перші абзаци та в кінець статті. Текст має бути унікальним і структурованим, з підзаголовками та списками.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать текст для блога, который привлечет внимание читателей. Ожидается качественный копирайтинг, соответствующий тематике и стилю блога.Копирайтинг48 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный здоровому образу жизни. Требуется создание статей, которые будут интересны и полезны читателям. Ожидается качественный контент, отражающий актуальные темы и советы по здоровью.Копирайтинг62 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга, посвященного видео курсу по психологии. Опыт в создании таких текстов обязателен. Укажите стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать общую речь для похорон, подходящую для гражданской панихиды. Речь должна быть универсальной для мужчин и женщин, старых и молодых, с тематикой напутствия родных. Включить обращение к присутствующим, основную часть с упоминанием имени и отчества умершего, и завершение. Длительность речи — 5-7 минут.Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга юриста, специализирующегося в гражданском праве. Задача включает создание привлекательного контента, который будет способствовать привлечению клиентов. Укажите стоимость за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад