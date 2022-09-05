Natalia_vit

Приветствую!Меня зовут Наталья, и я предлагаю полный комплекс услуг по наполнению сайта уникальным и интересным контентом. На этой бирже новичок, но имею богатый опыт работы на других ресурсах, поэтому результатом смогу порадовать. При написании текста учитываю всё, что так любит Яндекс и Google, при этом не забываю, что текст пишется для человека.Что предлагают заказчикам?Обратившись ко мне, вы можете рассчитывать на:

SEO и LSI-оптимизированный контент, который без проблем сможет ворваться в ТОП;

помощь в подборе ключевых слов, по которым смогу написать тексты;

своевременные правки, если требование будет аргументированным;

сдачу проектов точно в срок, т.к. интернет не пропадает и бабушка всегда здорова.

достойной оплаты труда, которая зависит от сложности задания;

подробное техническое задание, т.к. это основа хороших текстов;

уважительного отношения для создания нормальной атмосферы.

Что хочу получить от заказчиков?Когда работаю с человеком, требую:Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, пишите в приватные сообщения. Всегда буду рада интересным проектам. Без проблем могу написать тексты на любую тему.