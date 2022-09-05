Natalia_vit

Наталья Дедик Natalia_vit

 
29 летУкраина/Черновцы
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Приветствую!Меня зовут Наталья, и я предлагаю полный комплекс услуг по наполнению сайта уникальным и интересным контентом. На этой бирже новичок, но имею богатый опыт работы на других ресурсах, поэтому результатом смогу порадовать. При написании текста учитываю всё, что так любит Яндекс и Google, при этом не забываю, что текст пишется для человека.Что предлагают заказчикам?Обратившись ко мне, вы можете рассчитывать на:

  • SEO и LSI-оптимизированный контент, который без проблем сможет ворваться в ТОП;
  • помощь в подборе ключевых слов, по которым смогу написать тексты;
  • своевременные правки, если требование будет аргументированным;
  • сдачу проектов точно в срок, т.к. интернет не пропадает и бабушка всегда здорова.
Что хочу получить от заказчиков?Когда работаю с человеком, требую:
  • достойной оплаты труда, которая зависит от сложности задания;
  • подробное техническое задание, т.к. это основа хороших текстов;
  • уважительного отношения для создания нормальной атмосферы.
Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, пишите в приватные сообщения. Всегда буду рада интересным проектам. Без проблем могу написать тексты на любую тему.