Natalia_vit

Приветствую!Меня зовут Наталья, и я предлагаю полный комплекс услуг по наполнению сайта уникальным и интересным контентом. На этой бирже новичок, но имею богатый опыт работы на других ресурсах, поэтому результатом смогу порадовать. При написании текста учитываю всё, что так любит Яндекс и Google, при этом не забываю, что текст пишется для человека.Что предлагают заказчикам?Обратившись ко мне, вы можете рассчитывать на:
- SEO и LSI-оптимизированный контент, который без проблем сможет ворваться в ТОП;
- помощь в подборе ключевых слов, по которым смогу написать тексты;
- своевременные правки, если требование будет аргументированным;
- сдачу проектов точно в срок, т.к. интернет не пропадает и бабушка всегда здорова.
- достойной оплаты труда, которая зависит от сложности задания;
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