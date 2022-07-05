Требуются 19 качественных текстов на тему казино, каждый в среднем по 2000 символов. Оплата составляет 5$ за 1000 символов. Необходимо предоставить пробный текст или пример работ. Если текст не устроит, будет выплачено 50% от стоимости. Четкое выполнение требований гарантирует возможность повышения оплаты.
Написать статью строго по требованиям около 8k
Статья на тему "Как открывать домофон с помощью телефона NFC"Вот подробное ТЗ:https://docs.google.com/document/d/1kzpW7gRB3ZYsyleaYMUhztQyDQQQE070GmCRZrH8HHo/edit?usp=sharingСрок: 3 дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $3
Створіть статтю на тему 'новини культури', що охоплює різні аспекти, такі як кіно, музика, фестивалі та вистави. Використовуйте ключові слова органічно, включіть анкори в перші абзаци та в кінець статті. Текст має бути унікальним і структурованим, з підзаголовками та списками.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать текст для блога, который привлечет внимание читателей. Ожидается качественный копирайтинг, соответствующий тематике и стилю блога.Копирайтинг48 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный здоровому образу жизни. Требуется создание статей, которые будут интересны и полезны читателям. Ожидается качественный контент, отражающий актуальные темы и советы по здоровью.Копирайтинг62 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга, посвященного видео курсу по психологии. Опыт в создании таких текстов обязателен. Укажите стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать общую речь для похорон, подходящую для гражданской панихиды. Речь должна быть универсальной для мужчин и женщин, старых и молодых, с тематикой напутствия родных. Включить обращение к присутствующим, основную часть с упоминанием имени и отчества умершего, и завершение. Длительность речи — 5-7 минут.Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга юриста, специализирующегося в гражданском праве. Задача включает создание привлекательного контента, который будет способствовать привлечению клиентов. Укажите стоимость за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 5 уникальных отзывов от разных людей для размещения на Яндекс отзывах. Отзывы должны быть разнообразными по стилю и содержанию, отражать различные мнения и впечатления. Убедитесь в оригинальности и качестве текста.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать около 30 коротких статей на тему криптовалют. Темы включают технологии, инсайды из долины, аналитику и прочее. Статьи должны быть лаконичными (2-4 абзаца) и адаптированными для Telegram. Возможен перевод с английского. Подача материала имеет ключевое значение. Примеры работ обязательны.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод нескольких статей с английского языка на тему криптовалют. Объем статьи составляет около 10000 символов и может увеличиться. Статьи включают обучающие и профессиональные материалы. Укажите цену за 1000 символов.Копирайтинг45 заявокЗакрыт3 года назад