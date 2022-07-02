Необходимо написать отзыв на Яндекс Услугах в сфере психологии объемом 200-250 символов. Требуется личный аккаунт в Яндексе старше 1 года с хотя бы одним ранее оставленным отзывом. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы должны быть написаны от разных исполнителей.
Перевести несколько статей с английского на тему криптовалют
Здравствуйте.
Мне нужно перевести несколько больших статей на тему криптовалют. Это обучающие/поясняющие материалы для начинающих и несколько сложных профессиональных статей.
Объём примерно 10000 символов. Возможно в процессе добавится больше.
Сразу пишите телеграм и цену за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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