Перевести несколько статей с английского на тему криптовалют

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Закрыт45 заявок636 просмотров

Здравствуйте.

Мне нужно перевести несколько больших статей на тему криптовалют. Это обучающие/поясняющие материалы для начинающих и несколько сложных профессиональных статей.

Объём примерно 10000 символов. Возможно в процессе добавится больше.

Сразу пишите телеграм и цену за 1000 символов.

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