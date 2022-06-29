Задание для Яндекс услуг. От Вас требуется: Аккаунт в Яндексе не моложе 1 года с загруженной аватаркой, с местом нахождения аккаунта в СПБ и ЛО. Аккаунт должен быть личным и живым -

которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные

для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся. С данного аккаунта до начала 2022 года был оставлен хотя бы один отзыв на Яндекс Картах или в Яндекс Услугах. Наличие отзывов можно

проверить на сайте ссылка в меню "Отзывы и оценки" Зайти на Яндекс Услуги через поиск, поиском найти нужного специалиста Написать отзыв 200-250 символов текста отзыва (ниша Ремонт Квартир под Ключ) Прислать скриншот Оплата: 200р за один отзыв на карту по факту предоставления скриншота с оставленным отзывом. Подождать проверки и публикации отзыва 12-48ч. Отзыв нельзя удалять после получения оплаты

Задание для Профи ру От Вас требуется: Аккаунт в Профи ру не моложе 1 года с загруженной аватаркой, с местом нахождения аккаунта в СПБ и ЛО. Аккаунт должен быть личным и живым -

которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные

для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся. С данного аккаунта до начала 2022 года был оставлен хотя бы один отзыв на Профи.Ру. Зайти на Профи Ру через поиск, поиском найти нужного исполнителя, написать исполниетелю а далее. Написать отзыв 200-250 символов текста отзыва (ниша Ремонт Квартир под ключ) Прислать скриншот Оплата: 200р за один отзыв на карту по факту предоставления скриншота с оставленным отзывом. Подождать проверки и публикации отзыва 12-48ч. Отзыв нельзя удалять после получения оплаты.

Задания для Авито.От Вас требуется: Аккаунт в Авито не моложе 1 года с загруженной аватаркой, с местом нахождения аккаунта в СПБ и ЛО. Аккаунт должен быть личным и живым -

которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные

для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся.Зайти Авито найти через поиск исполнителя, написать исполнителюНаписать отзыв в специальном обсуждении 200-250 символов текста отзыва (ниша Ремонт Квартир под ключ)Прислать скриншот Оплата: 200р за один отзыв на карту по факту предоставления скриншота с оставленным отзывом. Подождать проверки и публикации отзыва 12-48ч. Отзыв нельзя удалять после получения оплаты.