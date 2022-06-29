Необходимо написать отзыв на Яндекс Услугах в сфере психологии объемом 200-250 символов. Требуется личный аккаунт в Яндексе старше 1 года с хотя бы одним ранее оставленным отзывом. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы должны быть написаны от разных исполнителей.
Отзывы в Яндекс услугах, Профи ру, Авито.
Задание для Яндекс услуг. От Вас требуется: Аккаунт в Яндексе не моложе 1 года с загруженной аватаркой, с местом нахождения аккаунта в СПБ и ЛО. Аккаунт должен быть личным и живым -
которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные
для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся. С данного аккаунта до начала 2022 года был оставлен хотя бы один отзыв на Яндекс Картах или в Яндекс Услугах. Наличие отзывов можно
проверить на сайте ссылка в меню "Отзывы и оценки" Зайти на Яндекс Услуги через поиск, поиском найти нужного специалиста Написать отзыв 200-250 символов текста отзыва (ниша Ремонт Квартир под Ключ) Прислать скриншот Оплата: 200р за один отзыв на карту по факту предоставления скриншота с оставленным отзывом. Подождать проверки и публикации отзыва 12-48ч. Отзыв нельзя удалять после получения оплаты
Задание для Профи ру От Вас требуется: Аккаунт в Профи ру не моложе 1 года с загруженной аватаркой, с местом нахождения аккаунта в СПБ и ЛО. Аккаунт должен быть личным и живым -
которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные
для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся. С данного аккаунта до начала 2022 года был оставлен хотя бы один отзыв на Профи.Ру. Зайти на Профи Ру через поиск, поиском найти нужного исполнителя, написать исполниетелю а далее. Написать отзыв 200-250 символов текста отзыва (ниша Ремонт Квартир под ключ) Прислать скриншот Оплата: 200р за один отзыв на карту по факту предоставления скриншота с оставленным отзывом. Подождать проверки и публикации отзыва 12-48ч. Отзыв нельзя удалять после получения оплаты.
Задания для Авито.От Вас требуется: Аккаунт в Авито не моложе 1 года с загруженной аватаркой, с местом нахождения аккаунта в СПБ и ЛО. Аккаунт должен быть личным и живым -
которым вы пользуетесь. "Технические" аккаунты, специально созданные
для отзывов, вордстата или других сервисов не годятся.Зайти Авито найти через поиск исполнителя, написать исполнителюНаписать отзыв в специальном обсуждении 200-250 символов текста отзыва (ниша Ремонт Квартир под ключ)Прислать скриншот Оплата: 200р за один отзыв на карту по факту предоставления скриншота с оставленным отзывом. Подождать проверки и публикации отзыва 12-48ч. Отзыв нельзя удалять после получения оплаты.
Заявки фрилансеров
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