Необходимо написать отзыв на Яндекс Услугах в сфере психологии объемом 200-250 символов. Требуется личный аккаунт в Яндексе старше 1 года с хотя бы одним ранее оставленным отзывом. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы должны быть написаны от разных исполнителей.