СЕО копирайтинг для описания карточки

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Завершен21 заявка791 просмотр

Составить описание карточки товара - футболка мужская принтованная, человекочитаемый текст 5000 знаков  (особенно первые 500-1000 знаков), использовать ключи из вложения по списку. 

Ключи https://mega.nz/folder/3xExiY4A#qRi20c8mo2_RkJ322TAN-Q

3 года назад
edub
Илья 
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Выбранный исполнитель

AlexeyLit
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$13
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Escrow
Все хорошо, работой доволен, рекомендую!
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