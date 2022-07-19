Требуется написать статьи для новостного сайта с мнениями о магазинах. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Обязательно соблюдение грамотности, умение работать в Word и уникальность текста не менее 95% по Text.ru.
СЕО копирайтинг для описания карточки
Составить описание карточки товара - футболка мужская принтованная, человекочитаемый текст 5000 знаков (особенно первые 500-1000 знаков), использовать ключи из вложения по списку.
Ключи https://mega.nz/folder/3xExiY4A#qRi20c8mo2_RkJ322TAN-Q
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