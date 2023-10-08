Необходимо скачать ассет для юнити(купон на скачивание предоставлю), протестировать его на своём устройстве(можно для своего проекта) и написать отзыв с пятью звездами, а также предоставить мне фидбек по ассету (как справляется с задачами, что можно ...
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- $5UnityНаписать отзывТестирование ПО1 исполнительЗавершен19 дней назад
- $2
Надо написать отзывы на ВайлдберисНаписать отзывКопирайтинг83 заявкиОткрыт20 дней назад
Требуется написать отзыв на Гугл картах 200 отзывов (5 звезд *****) 1 отзыв 50 рублей 1 аккаунт 1 отзыв Язык на выбор : Русский, Английский ...Написать отзывНаполнение сайтов25 заявокОткрыт25 дней назад
Нужно оставить отзыв на google картах.Оплата после 3 суток публикации на сайте.Плачу по 45 руб. за каждый отклик.Написать отзывНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен23 дня назад
- $1
Нужно оставить отзыв на google картах.Оплата после 3 суток публикации на сайте.Плачу по 45 руб. за каждый отклик.Написать отзывНаполнение сайтов7 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Для выполнения задания нужно иметь телефон андроид. Необходимо написать отзыв о приложении. Все детали предоставлю в личные сообщения. Только РоссияAndroidНаписать отзывКопирайтинг46 заявокЗакрыт25 дней назад
Написать отзыв на бренд женской одежды (покупка лонгслива) на сайтах irecommend и отзовик (на аккаунте уже должны быть несколько отзывов). Текст отзыва согласовывается. Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ваш ...Написать отзывКопирайтинг26 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
просто написать отзыв, за каждый опубликованный отзыв платим - 50 р. текст мы даёмНаполнение сайтов54 заявкиОткрыт7 дней назад
Необходимо написать 5 отзывов от 300-500 слов без пробелов. Один отзыв 100р, за 5 отзывов - 500р. Необходимо написать 5 разных отзывов о психологическом консультировании. Пожелания по написанию отзывов: 1. 5 разных отзывов о ...Написать отзывКопирайтинг43 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1
Нужно написать отзыв на Гугл картах. Должен быть аккаунт Гугл. Текст отзыва дам в лсНаписать отзывКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $1
Всегда актуально!!! Поставить оценку и положительный отзыв о компании. все просто: даю ссылку, вы пишите, ждем публикацию За одну опубликованную оценку оплата - 50р. Работа не пыльная, оплата на карту, по спб, кивиКопирайтинг43 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно выбрать одно из объявлении профиля, лайкнуть, подписаться на него и написать отзыв. Желательно написать от 3х предложении, но простым языком (понравилось, впечатлило отношение, классные номера и тп). 150р за отзыв. https://www.avito.ru/user/1fa141a4cebddf41b0e91b0827e89586/profile/all/komnaty?sellerId=1fa141a4cebddf41b0e91b0827e89586Копирайтинг4 исполнителяЗакрыт3 месяца назад
Нужно много отзывов, с фото и видео. Пишите договоримся. Сразу указывайте имели ли опыт и как сделаете в личкуНаписать отзывКопирайтинг28 заявокЗакрыт2 месяца назад
Написать на объекты отзывы которые я дам. ссылки и текст предоставлю. За один опубликованный отзыв 50р. Только РФ иначе просто не опубликуют. Всегда актуально!Копирайтинг29 заявокЗакрыт2 месяца назад
Написать отзыв на авито оплата 120р после того как отзыв опубликуется Для этого у вас должен быть аккаунт на авито. Пишите рассмотрим всехКопирайтинг25 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать отзыв на авито 120р оплата после того как опубликуется Пишите рассмотрим всехНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать отзыв на авито Для этого у вас должен быть аккаунт авито Пишите рассмотрим всехНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
Необходимо скачать ассет для юнити(купон на скачивание предоставлю), протестировать его на своём устройстве(можно для своего проекта) и написать отзыв с пятью звездами, а также предоставить мне фидбек по ассету (как справляется с задачами, что можно ...Написать отзывНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Написать отзыв на авито Для этого у вас должен быть аккаунт авито Пишите рассмотрим всехКопирайтинг30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно написать отзыв на Яндекс картах Для этого у вас должен быть аккаунт яндекс карт от 3го уровня Пишите рассмотрим всех 200рКопирайтинг88 заявокЗакрыт2 месяца назад