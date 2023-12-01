Написать отзыв на google картах.

$1
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок27 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оставить отзыв на google картах.Оплата после 3 суток публикации на сайте.Плачу по 45 руб. за каждый отклик.

12 дней назад
sergei_koch
Сергей 
50 летРоссия
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв