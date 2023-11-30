Помочь с Гугл картами

Сайт с каталогом на Джумле 1.6.4 https://skrinshoter.ru/sN3DVem7kvc?a Нужно создать новую категорию товаров и добавить туда 5 товаров. Описание брать из pdf-файла и сайта-поставщика, картинки с сайта-поставщика (там по 1 картинке у товара). Пример описания в pdf-файле https://skrinshoter.ru/sN3Etxwp2Ag?a Рассматриваю только тех, ...