Заполнение таблицы

$10
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно заполнить таблицу по инструкции

23 дня назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад