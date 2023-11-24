Нужен контент менеджер/верстальщик/разработчик сайтов WP

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Я составил ТЗ на устранение ошибок на сайте клиента.

Аудит + ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1JQ2B4ZSROW8uhT1hPt5mVkV0AF6CLfbpzwAnGj8LxU0/edit
Сводная: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bI2cGdgdBnIREZrXWKAE-yCXMEb7rU5VK8r39Vcq8wU/edit#gid=0

В сводной нужно выполнить задачи, которые отмечены:
https://prnt.sc/Be0toey81vC8
Если сработаемся, вероятнее всего потребуется еще дальнейшая помощь по правкам на сайте. Подробнее обсудим позже.

Цену не выставляю, так что жду твоей ставки.

Сайт levelup.ua на водпресс. Нужен человек который понимает в WP, элементарной верстке, и сможет аккуратно пройтись и руками исправить все ошибки в контенте. В основном это неправильные УРЛ, подробнее смотри аудит, ссылка на который выше. 

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