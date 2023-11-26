Не проходит пуш обновления! Помогите решить проблему

Программист пытался обновить сайт, но очень долго не приходят обновления. Пробовали 4 раза пушить, ничего не получается. Нужно помочь решить эту проблему. Другие рекомендуют настроить GitHub Actions. Ищем человека, который сможет помочь. Будьте со стальными нервами. Прошлый человек не выдержал характер программиста и вышел. Но вся надежда на вас.