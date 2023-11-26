Нужна доработка сайта на CMS Moguta

Задача Нужно чтобы при клике на страницу или отмене подписки на пуш уведомление происходила подписка. При стандартном запросе браузера так не сделать, но есть кастомное окно и может там есть возможность такое реализовать. На ...
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Запускаем новый сайт, нужна доработка сайта на Moguta CMS.
Ищу специалиста на постоянную основу.
Подробности в ЛС обсудим.
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