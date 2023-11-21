Telegram бот на платформе Telegram Bot API

Нужен человек который будет создавать телегам ботов под заказ (возможно на постоянной основе)
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Техническое Задание для Разработки Телеграм-Бота "НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА"
1. Введение
Цель этого технического задания - описать требования и функциональность для разработки Телеграм-бота "НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА ". Бот предназначен для продажи ТОВАРА, а также предоставления полезной информации и обратной связи для пользователей.
2. Общие Требования
Платформа: Телеграм.
Название бота: " НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА ".
Цель бота: Предоставление информации о продукции, продажа ТОВАРА, сбор отзывов, предоставление контактов и полезных советов по ТОВАРУ.
3. Функциональность Бота
3.1. Прейскурант и Описание Товаров
Бот должен отображать прейскурант продукции с краткими описаниями (200-300 символов) и фотографиями ТОВАРОВ.
Пользователи могут просматривать товары и их описания.
3.2. Корзина и Оформление Заказа
Пользователи могут добавлять товары в корзину и оформлять заказы через бота.
После оформления заказа, бот должен генерировать уведомление администратору с деталями заказа.
3.3. Отзывы и Рейтинг
Пользователи могут оставлять отзывы о продукции.
Бот должен отображать отзывы и рейтинг каждого товара.
3.4. Контакты
Бот должен содержать раздел с контактной информацией.
3.5. Полезные Советы
Бот должен предоставлять полезные советы по ТОВАРУ.
3.6. Поиск Товаров
Пользователи могут использовать команды для поиска конкретных товаров или категорий.
4. Дополнительные Функциональные Требования
4.1. Онлайн Оплата
Пользователи могут выбирать товары и оплачивать заказы онлайн через бота.
Бот должен интегрироваться с платежными системами для обеспечения безопасной онлайн оплаты.
4.2. Личные Кабинеты
Пользователи могут создавать личные кабинеты с учетными записями для хранения информации о заказах и предоставления скидок.
В личных кабинетах пользователи могут просматривать историю заказов и активировать скидочные предложения.
4.3. Административная Панель
Должна быть создана административная панель для управления заказами, товарами и пользователями.
Администратор должен иметь возможность управлять заказами, добавлять/редактировать товары и управлять акциями и скидками.
5. Дизайн и Интерфейс
Дизайн бота должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей.
Фотографии товаров должны быть качественными и привлекательными.
6. Технические Требования
Бот должен быть разработан с использованием платформы Telegram Bot API.
Данные пользователей и заказов должны храниться безопасно и конфиденциально.
7. Тестирование
Перед запуском бота необходимо провести тестирование функциональности, безопасности и процесса онлайн оплаты
8. Заключение
Целью разработки Телеграм-бота " НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА " является предоставление пользователю удобного и информативного инструмента для покупки ТОВАРА и получения полезных советов.
Файл со структурой бота во вложении
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