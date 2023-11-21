Доработка 2х приложений React Native и Flutter

Базово напишу о приложениях:

1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте.

Текущие изменения которые хотел бы внести:

- удалять неактивные предложения с нашей ленты

- добавить возможность оставлять заметки к каждому объявлению

- добавить рекламные блоки Meta ads (там другое название)

- добавить пару городов

- добавить в выдачу объявления с 2 сайтов (написать парсер)

- внедрить платную подписку

Когда улажу все юр моменты хотел бы сделать подобное приложение (практически дубль, но с небольшими изменениями) по продаже недвижимости.

Весь функционал который написал выше можно разбить на 2-3 спринта.

2. Приложение Listery - создание вишлистов (https://apps.apple.com/us/app/wishlist-gift-list-listery/id1537225707)

Написано на флаттере + Node.js. Express. Typescript. Docker.

Текущие изменения которые хотел бы внести:

- добавить возможность резерва подарков без регистрации

- добавить возможность создания совместного списка

- создать собственные динамические диплинки

- разработать расширение для браузера для добавления желаний с веба

- добавить надстройку периода резервации подарка

Прошу скинуть примеры приложений которые вы делали (чтобы их можно было посмотреть на айфоне).