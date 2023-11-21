Доработка 2х приложений React Native и Flutter

Существующее рабочее Android приложение с ядром на Kotlin Multi Platform. Нужно сделать IOS версию. Приложение используется для учета товаров, заказов и аналитики для продавцов любых товаров. В основе лежит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Базово напишу о приложениях:
1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте.
Текущие изменения которые хотел бы внести:
- удалять неактивные предложения с нашей ленты
- добавить возможность оставлять заметки к каждому объявлению
- добавить рекламные блоки Meta ads (там другое название)
- добавить пару городов
- добавить в выдачу объявления с 2 сайтов (написать парсер)
- внедрить платную подписку
Когда улажу все юр моменты хотел бы сделать подобное приложение (практически дубль, но с небольшими изменениями) по продаже недвижимости.
Весь функционал который написал выше можно разбить на 2-3 спринта.
2. Приложение Listery - создание вишлистов (https://apps.apple.com/us/app/wishlist-gift-list-listery/id1537225707)
Написано на флаттере + Node.js. Express. Typescript. Docker.
Текущие изменения которые хотел бы внести:
- добавить возможность резерва подарков без регистрации
- добавить возможность создания совместного списка
- создать собственные динамические диплинки
- разработать расширение для браузера для добавления желаний с веба
- добавить надстройку периода резервации подарка
Прошу скинуть примеры приложений которые вы делали (чтобы их можно было посмотреть на айфоне).
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