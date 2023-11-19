Создание мобильного приложения для android

сделать приложения остальное обсудим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как должно все это выглядеть?
Есть главное меню в нем находятся карточки со звуками, которые хотим потренировать(см приложение 1), далее нажимаем на иконку звука и проваливаемся в меню выбора игры(см приложение 2), там уже находятся карточки с играми. Нажимаем на карточку с игрой и открывается игра(см приложение 3).
Что сейчас есть
-игры в виде презентаций powerpoint
-все картинки из этих игр
-эскизы стартовых страниц
Что нужно сделать?
разработать end-to-end решение, готовое к выкладыванию в google play и рустор
есть 5-6 презентаций, по одной на каждый звук переделать их в игры
добавить рекламку (есть 3-5 жизней, как сыграл - потратил жизнь, жизни закончились - нет возможности играть. Одна игра - одна жизнь, обновляется раз в сутки, либо добавляется за просмотр рекламы.
добавить возможность купить жизнь (N жизней за 2N рублей)
более подробная информация тут https://docs.google.com/document/d/1OpzTqaTWy9rbTxo2ganTlkaPJAC3ZkDfAOKEbuHtAkg/edit#heading=h.6p3kykygaxx6
- Похожие заказы
- $25000Мобильные приложения13 заявокЗакрыт4 дня назад
Приложение представляет собой мобильную версию дневника школьника. На главном экране приложения отображается расписание школьника на одну неделю. Приложение позволяет формировать расписание на текущую четверть, добавлять и удалять предметы (расписание занятий не изменяется в течение четверти). ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 дней назад
- $30
Нужно разработать простое приложение или игру под Android, используя Unity/Kotlin, с интегрированным веб-просмотром (WebVew). Приложение должно позволять загружать и отображать веб-страницы внутри приложения. Основные требования: a. (WebView): - ВебВью должен поддерживать базовые функции ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 дней назад
Нужна утилита для открытия .btx файлов и редактирование их содержимое. Этот файлы я нашел в андроид игре блек раша. В этих файлах лежат картинки с текстурами мне нужно туда залить свои картинки что бы заменить ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 дней назад
Добрый день, нам нужно создать бот в телеграм, который будет собирать вакансии для фрилансеров по разным чатам, и отправлять их пользователям по определенным категориям. Вот пример: @golubin_bot Механизм работы: 1. Бот состоит ...Закрыт11 дней назад
- $60
Обновление https://github.com/yamarkz/unofficial_conference_app_2020, (см. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.droidkaigi.confsched2020). Данные находятся здесь https://drive. google.com/file/d/1c0QChxC0EMA6QXKJVFVoqTd_RjDP5-6j/view?usp=sharing АА. обновите все до текущего Flutter. Убедитесь, что фильтр работает как в оригинале. ББ. создайте таблицу данных сеансов внутри приложения в режиме реального времени, чтобы изменения в серверной ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 дней назад
Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе. Необходим сам дизайн приложений и их реализация. ОС приложений — Android и iOS Админ-панель — веб приложение Три роли: Администратор (веб-приложение) Менеджер ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 дней назад
- $130
я 2д художник и имею в планах создать придложения , но я могу только отрисовать його озвучить и тд , нужно что бы вы создали ролик как можно собрать это в кучу , и чтобы ...Закрыт10 дней назад
Создать веб-сайт и мобильное приложение под Android на тему "Медицинская экспертная система на основе искусственного интеллекта" для курсовой работыЗакрыт10 дней назад