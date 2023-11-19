Создание мобильного приложения для android

Как должно все это выглядеть?

Есть главное меню в нем находятся карточки со звуками, которые хотим потренировать(см приложение 1), далее нажимаем на иконку звука и проваливаемся в меню выбора игры(см приложение 2), там уже находятся карточки с играми. Нажимаем на карточку с игрой и открывается игра(см приложение 3).

Что сейчас есть

-игры в виде презентаций powerpoint

-все картинки из этих игр

-эскизы стартовых страниц

Что нужно сделать?

разработать end-to-end решение, готовое к выкладыванию в google play и рустор

есть 5-6 презентаций, по одной на каждый звук переделать их в игры

добавить рекламку (есть 3-5 жизней, как сыграл - потратил жизнь, жизни закончились - нет возможности играть. Одна игра - одна жизнь, обновляется раз в сутки, либо добавляется за просмотр рекламы.

добавить возможность купить жизнь (N жизней за 2N рублей)

более подробная информация тут https://docs.google.com/document/d/1OpzTqaTWy9rbTxo2ganTlkaPJAC3ZkDfAOKEbuHtAkg/edit#heading=h.6p3kykygaxx6