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Утилита для открытия .btx файлов и редактирование их содержимое
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Нужна утилита для открытия .btx файлов и редактирование их содержимое. Этот файлы я нашел в андроид игре блек раша. В этих файлах лежат картинки с текстурами мне нужно туда залить свои картинки что бы заменить текстуры в этой игре. Проще говоря сделать сборку как в сампе.
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