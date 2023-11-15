Нужна утилита для открытия .btx файлов и редактирование их содержимое. Этот файлы я нашел в андроид игре блек раша. В этих файлах лежат картинки с текстурами мне нужно туда залить свои картинки что бы заменить текстуры в этой игре. Проще говоря сделать сборку как в сампе.