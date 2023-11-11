Обновление https://github.com/yamarkz/unofficial_conference_app_2020, (см. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.droidkaigi.confsched2020). Данные находятся здесь https://drive. google.com/file/d/1c0QChxC0EMA6QXKJVFVoqTd_RjDP5-6j/view?usp=sharing

АА. обновите все до текущего Flutter. Убедитесь, что фильтр работает как в оригинале.

ББ. создайте таблицу данных сеансов внутри приложения в режиме реального времени, чтобы изменения в серверной части отражались на внешнем интерфейсе в реальном времени и наоборот, если пользователь подключен, путем добавления удаляющих или изменяющих строк (т. е. обновляя не целые таблицы, а отдельные строки). Для этого мы можем использовать https://www.electronjs.org/ или GraphQL. Данные уже находятся в Supabase, но вместо этого вы можете использовать Django или rethinkdb.

СС. разрешить пользователю добавлять сеансы самостоятельно из приложения. Используйте кнопку «Добавить новый» и «***» для полей данных в качестве отправной точки для вставки новых данных. Никаких обновлений и удалений на этапе 1.

Д.Д. отображать количество сеансов с одинаковым временем начала и количество закладок для сеанса для проверки функциональности в реальном времени. Это означает, что для создания таблицы закладок я добавлю вас в репо. Пожалуйста, внесите все изменения и добавьте туда внутренний код, предоставьте пользователю gitlab возможность добавления. Это этап 1 долгосрочного проекта. НЕ СТАВЬТЕ БОЛЕЕ 60 долларов. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЙТЕ