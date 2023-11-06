Разработка мобильного приложения

Разработать мобильное приложение "Личный дневник" под Android. Архитектура для реализации может быть любой. Приложение должно позволять вести личный дневник с заметками. На главном окне приложения должна показываться лента всех записей, созданными человеком. Записи должны быть отсортированы по времени последнего изменения. Для каждой записи, помимо текста, назначается набор тегов. Приложение должно позволять создавать, удалять, редактировать записи. Записи можно фильтровать по тегам. Если некоторым тегам не помечена ни одна запись, то он не показывается в окне фильтров. Реализовать, используя БД для хранения записей.