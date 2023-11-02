Приложения для доставки продуктов со склада (даркстор)

Необходимо создать приложение по типу приложения «самоката» , в идеале хотелось бы что б была отдельно налажена система открытия /закрытия смены курьеров и менеджеров. Но сперва будет достаточно просто связи с покупателем.

Над названием и дизайном работа ведется пока исключительно на уровне переговоров в кругу единомышленников .

Мне необходима консультация , для понимания структуры работы приложения .

Не планируются большие влажен я в приложение на первом этапе .