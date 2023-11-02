Нужно написать приложение для андройд терминала или взять готовые варианты и подделать под требования. перед программированием приложения, надо нарисовать его схематично, что бы можно было какие либо пункты переделать, пока вы еще не начали ...
Приложения для доставки продуктов со склада (даркстор)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать приложение по типу приложения «самоката» , в идеале хотелось бы что б была отдельно налажена система открытия /закрытия смены курьеров и менеджеров. Но сперва будет достаточно просто связи с покупателем.
Над названием и дизайном работа ведется пока исключительно на уровне переговоров в кругу единомышленников .
Мне необходима консультация , для понимания структуры работы приложения .
Не планируются большие влажен я в приложение на первом этапе .
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